打完流感命危 林男一直清醒、偶有嗜睡 14:072020/10/26 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林男施打流感疫苗致身體不適，住院後命危。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市豐原區51歲林姓男子10日打完流感公費疫苗後，10天後出現身體不適，緊急送醫救治，他疑罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，目前在加護病房插管治療，仍命危。院方指出，林男住院後意識清醒，每天都能聽從一些指令配合包括動動嘴巴等簡單動作，只是偶而嗜睡。 (中時 ) #公費 #清醒 #流感 #疫苗 #治療 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中51歲男打流感疫苗病危 台中衛生局回應了 21:312020/10/25 生活 工安腦死器捐 遺愛4名重症病患 04:102020/10/26 生活新聞 流感疫苗不夠打 小六生接種竟抽「生死籤」 09:122020/10/24 生活 流感疫苗 嬰幼兒優先施打 04:102020/10/24 生活新聞 禽獸父親3／性侵生病女兒判5年6個月 律師怒批：法官判太輕 11:432020/10/24 社會 彰化縣公費流感疫苗 再半個月就會打完 11:582020/10/25 生活 三星會長李健熙驚傳逝世 享年78歲 09:132020/10/25 國際 台中51歲男施打流感疫苗 10天後頭暈嘔吐病危 20:292020/10/25 生活 台中51歲男接種疫苗後插管命危 衛生局啟動調查了 13:332020/10/26 生活 上司撿屍女下屬 她崩潰哭喊「下體、嘴巴都有異物感」 15:052020/10/25 社會 寶島熱門新聞 打完流感命危 林男一直清醒、偶有嗜睡 - 寶島 南投普台高中學生送愛進偏鄉 溫暖弱勢長輩 - 寶島 台南280位校長包場看《無聲》 柯貞年：拍片不是為了批判 - 寶島 探妻途中車故障 石岡警送他到目的地 - 寶島 「台中學」何去何從？ 張大春：將再會彙整明年推出 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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