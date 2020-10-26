台中市豐原區51歲林姓男子10日打完流感公費疫苗後，10天後出現身體不適，緊急送醫救治，他疑罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，目前在加護病房插管治療，仍命危。院方指出，林男住院後意識清醒，每天都能聽從一些指令配合包括動動嘴巴等簡單動作，只是偶而嗜睡。

(中時 )