新竹縣文化局舉辦「2020風味新竹文化節」31日新瓦屋客家文化保存區登場，將展示新竹縣29處社區營造、9所地方文化館夥伴，社區營造成果、體驗活動及館舍精華直送現場，還有限量闖關活動小禮。

文化局長田昭容表示，新竹縣社造工作透過甄選「微笑社區」機制運作多年，更加入「微笑公民」讓新能量加入，「風味新竹文化節」將展出多年社區營造成果。

包含滾動地方的村史影像展現、文化地圖製作成果、鄉土教育互動、工藝展示與DIY以及食指大動的在地風味等，還有文化局轄下劇場、影像、閱讀及藝術4平台，運用了平台特質規劃各項行動方案，投入地方藝文紮根，促進藝文能量厚植。

田昭容表示，新竹縣9所地方文化館則各具特色，從訴說新竹縣百年歷史的新竹縣縣史館、展現在地產業文化與職人精神的富興茶葉文化館與紙寮窩造紙工坊、蘊含泰雅族與賽夏族原民文化的五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館及尖石鄉原住民文化館、以及呈現名人風采的張學良故居等。

另外，今年度的新竹縣青年「博物學家」，也將帶來他們進駐地方文化館期間，結合藝術行動、教案設計、手作紙DIY及桌曆攝影集等創意行動，推廣行銷地方文化館的創新能量。

26日活動記者會，愛鄰社區關懷協會「不老合唱團」和二重社區客家文化推廣協會帶來山歌說唱，此外，新竹縣知心會及新竹縣新住民家庭服務中心製作「微笑好味道美食地圖」，地圖標示了湖口工業區西區的一連串東南亞美食，讓新住民能透過地圖找尋到家鄉滋味。

(中時 )