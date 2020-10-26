蔡衍明親自出席聽證會，捍衛中天人的尊嚴及權利。（圖／摘自中時新聞網直播畫面）

中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會，而在今天的聽證會上，對於遭外界指控中天營運不善和新聞裁罰一事，中天暨利害關係人代理人方伯勳以及中天高層到場據理力爭，但面對NCC許多鑽牛角尖的指控，令人相當無奈，前高雄市新聞局長鄭照新就在臉書上坦言，堂堂NCC今天的表現，直接讓這場行刑劇變成一場鬧劇！

NCC今天舉行中天新聞台換照聽證會，國民黨文傳會副主委鄭照新看了直播內容表示，NCC想公審中天新聞，但NCC委員發言的荒謬與脫節，卻讓一場精心設計的「行刑劇」，變成全民公審「蛋頭學者」的嘲諷劇。

NCC今天首度為了電視台換照開了聽證會，旺中集團董事長蔡衍明也親自出席說明。會議仍在激烈交鋒中，由NCC委員對中天代表提出質詢，並由中天代表答詢。不過過程中有觀看過程的人已經對NCC提出批判。

鄭照新表示，NCC想公審中天，但NCC委員發言的荒謬與脫節，卻讓一場精心設計的行刑劇，變成全民公審蛋頭學者的嘲諷劇，蛋頭現形記，人民自有一把尺，看過的很可能反而比較支持關NCC。

(中時新聞網)