許多人嚮往公務人員的穩定與高薪，因此常常花上多年讀書考試，甚至出現「萬年考生」一詞。不過一名網友日前在網路上發表文章，他的一位公職補習班同學花了7年如願考上書記官，卻發現工作實在太累、經常加班，最後決定在兩年後改考法警。

PTT有人發起「萬年國考生」的話題，一名自稱考了11次的國考生講述他一位補習班同學的經歷，該同學考書記官考了7年，考上當下真的開心到痛哭流涕，但是在上班兩年後他認為書記官太累了，每天都加班到七八點，禮拜六也要加班，而且一個月只能報20小時的加班費，所以決定改考法警，他認為法警的工作比較簡單。

原PO表示他遇過三個考公職七年以上的考生，大多是考上很高興，做沒多久就嫌公職糟，但即使抱怨依然沒離職，畢竟民間公司環境更糟，還一堆沒加班費，有些甚至連基本薪資都沒有。

原PO補充，萬年考生都是一開始對自己有期待，但停損點到了後卻沒勇氣停下來，時間愈久愈怕出社會，心裡妄想考上就能解決一切問題和困境，但當認定考上是唯一救贖時，問題只會愈來愈大，不知道何時該放棄。換言之，不管萬年考生持續下去的理由是什麼，基本上都是心理認知出現問題，需要專業人士幫忙走出來。

(中時新聞網)