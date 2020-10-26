新竹縣首座公設民營竹嘉豐托嬰中心要招生了！11月3日上午先在婦幼館辦理招生說明會，當天下午至11月12日受登記報名，預計招收40名未滿2歲的嬰幼兒，如登記超過收托名額，將於11月13日公開抽籤。

縣長楊文科表示，台灣邁入高齡少子化社會，但新竹縣是逆勢穩定成長，尤其竹北市人口將突破20萬人，竹縣在淨遷入人數、人口增加數及人口成長率都是全國最高，人口平均年齡39.34歲，是全國第二年輕的縣市。

楊文科說，新竹縣家庭結構以雙薪小家庭主，縣府積極營造友善育兒環境，為鼓勵年輕夫婦生育，持續布建社區公共托育設施及非營利幼兒園，更希望私立托嬰中心加入準公共化政策，以降低家長育兒負擔。

新竹縣首座公設民營嘉豐托嬰中心，是委託台灣幼兒早期教育協會承攬經營，場地在嘉豐非營利幼兒園的1到3樓空間，與未來將興建的嘉豐國小成為0到12歲一條龍托育與教育園區。

嘉豐托嬰中心將招生40名幼童，按年齡級距分為寶貝班10名、學步班15名及學前班15名，

每月收費1萬2千元，相較簽準公共化契約的私立托嬰中心收費標準1萬9千元，便宜7千元。

社會處指出，家長可按所得條件，再申請中央未滿2歲準公共化托育費用3千元到7千元不等補助，歡迎有未滿2歲嬰幼兒有送托需求的家長踴躍登記報名。

(中時 )