4歲女童被打到一度住加護病房。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園許姓女子因工作忙碌，把4歲女兒託付給閨蜜照料，孰料閨蜜的洪姓同居男友竟把女童打到住進加護病房，洪男25日晚間遭拘提到案，坦承酒後動粗，但對細節都以「忘記了」帶過，桃檢複訊後認洪男對女童動粗，惡性重大，當庭逮捕，並向桃園地院聲請羈押。

26歲許女和蕭姓男友未婚生下女童，2人分手後由許女負責照料，許女近因工作繁忙，無法準時接送小孩，14日將女兒託付給甫失業的國小同學許姓閨蜜，閨蜜帶著女童和38歲洪姓男友在桃園龜山租屋同居。

4歲女童被打到一度住加護病房。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

孰料洪男酒後失控，不但痛打許姓閨蜜，連女童也遭殃，許姓閨蜜22日向龜山警方求助，稱洪男不讓她搬家帶走個人物品，警方查訪驚見屋內的女童臉部瘀青、四肢遍體鱗傷，緊急將女童送醫並通報社會局，女童還一度住進加護病房確認有無腦震盪，所幸無生命危險，許姓生母和蕭姓生父氣得報警提告。

洪姓男子坦言酒後失控，相當後悔，並曾向女童的雙親下跪道歉，不過雙親怒斥洪下重手全集中臉和頭，形同蓄意謀殺，無法原諒。警方25日晚間將洪男拘提到案，依傷害、兒童及少年福利與權益法送辦，桃檢複訊後認為洪男對幼童犯傷害罪，惡行重大，且供詞反覆、避重就輕，向桃園地院聲請羈押。

(中時 )