周遊力挺中天反關台 場外高喊「捍衛言論自由」

通傳會（NCC）今天召開中天新聞台換照聽證會，親藍團體聚集在場外抗議，力爭新聞自由，演藝圈重量級製作人周遊上午也到場聲援，她強調，各家電視台有其觀點，但只要沒有教唆犯罪，都應該維護它的存在，堅持新聞自由。

多個親藍團體上午在NCC外搭起舞台，輪番上陣捍衛新聞自由，人稱「阿姑」的重量級製作人周遊，上午也率領多名影藝界與新聞界人士，齊赴現場聲援。

「不希望電視台被關閉」，周遊受訪時說，台灣是民主自由、言論自由的國家，不能因對哪一台不滿就恣意祭出關台，而民間盛傳中天新聞台被針對，她認為，行政單位不該針對中天而來，擔憂若中天被關台，社會恐將更加混亂，「會有狀況發生」。

周遊指出，包含宗教、親情、兄弟感情、愛情等各個戲劇節目，都是寓教於樂，傳達正向的能量，雖然各家電視台有其觀點，但只要沒有教唆犯罪，都應該維護電視台的存在，堅持新聞自由。

周遊說，自己是喝中視的奶水長大，在中視服務數十年，後來民視開播才到民視，她很喜歡中天新聞台，也習慣看中天的節目，更盛讚旺旺集團董事長蔡衍明是「最愛台灣的台灣人」。

(中時 )