中天新聞部總監梁天俠（右2）、新聞部副總監謝建文（右3）。（圖／摘自中時新聞網直播）

中天換照聽證會今（26）日登場，在詢答環節中，NCC針對中天新聞編審機制、內部控管等問題提出質疑，新聞部總監梁天俠、新聞部副總監謝建文以及世新大學副校長陳清河對此逐一回答。此外，聽證會還沒結束，就有鑑定人提前離場，中天也要求列入會議記錄。

中天新聞台委任律師方伯勳在聽證會中指出，從103年12月12日取得證照之後，一直到106年12月11日，前三年的評鑑中天新聞是合格的，而且在此時間沒有遭受任何的裁罰記錄；然而2018年起被NCC裁罰21次，它的一個就是從107年開始一直到目前21件，它的一個分析，就是這21件裡面跟政治有關的一共有14件，跟這個非政治有關的一共有7件。

梁天俠表示，中天目前被裁罰的案件中，遭指違反事實查證、違反公共利益，其中有5個是政論節目，但這不應適用衛廣法中提到「製播節目」相關內容，批NCC擴權、濫權，強調來賓有言論自由，中天提供的資訊必然經過查證，但對發表言論的來賓要有基本尊重。

NCC主持人質疑，中天政論節目近年增加3倍之多，原因為何？梁天俠說，節目的增加一定是考量觀眾需求，也會從收視率、各界反映作相應調整，加上先前2次大選，大家對相關議題的關注程度比過去高，製作也是考量社會整體氛圍。

對於內控問題、編審機制、新聞監督，甚至每天監看時數、每則新聞是否都看過、高層有無介入新聞製播等，NCC主持人提問似乎不斷跳針。

梁天俠解釋，中天新聞部內部有中心主任、編輯台製作人以及相關主編、總監副總監，加上倫理委員會、獨立審查人，共有4層審查機制，平均每週都開一次會，對於特殊事件還會加開，必要時也會電話聯絡，且在台灣，中天是第一個有獨立審查人的新聞台，關於標準及效能都還在嘗試。梁天俠也強調，中天所有政論節目跟新聞，都在編輯室討論而成，董事長、總經理不會參與。謝建文也說，這6年來，從沒看過上述任何人參加過一次新聞製播會議。

獨立審查人陳清河指出，不可能每天24小時監看，2、3小時肯定有的，但若有重大新聞事件，一定超過3小時，而自己是站在法律、自律、他律，三律控管的角色，對於事前有疑慮，例如黑鷹直升機事件，希望報導務必載明來源、查證平衡，事後也會和編審討論，包括民眾投訴、行政指導，即個人對社會觀察、來自中天新聞部內部的自律，若感覺新聞有疑慮會主動告知，每週開會也會提出，從108年7月到現在，已經有80次的議題討論，認為已盡個人責任。

此外，主持人與鑑定人也對獨立審查人相關機制是否落實、教育訓練是否符合規範、是否透過媒體操作打擊異己，並針對中天新聞台報導水神一事持續提出質疑。

聽證會過程透過網路全程直播，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，NCC想公審中天，但委員發言的荒謬與脫節，讓一場精心設計的行刑劇，變成全民公審蛋頭學者的嘲諷劇。網友則說，「很外行的問題」「看上面案情摘要就知道這是栽贓！」「問得太多了」「不要用假設的去猜測」「要不要發照，早就定案，今天只是補考」。

(中時新聞網)