新竹縣警局有竹北、新埔、橫山等3個分局長26日走馬上任，縣長楊文科主持卸、新任分局長聯合交接典禮時，期許新任的分局長，在吳敬田局長帶領下，與縣府團隊一起打造新竹縣為安全宜居的文化智慧科技城。

卸任的竹北分局長謝博賢，調任保安警察第二總隊督察長，新任竹北分局長王立德，曾任新北市新店分局保防組組長、嘉義縣中埔分局分局長及雲林縣北港分局長。

新埔分局長楊志傑調任彰化縣溪湖分局長， 新任新埔分局長楊宗昆，曾任新北市三峽分局偵查隊長及刑事警察大隊偵查第五、第六隊隊長。

橫山分局長黃國師調任警政署刑事局研究員，新任橫山分局長羅裕城，曾任高雄市第二分局偵查隊長、刑事警察大隊偵查第八隊隊長及紀錄組組長。

楊文科表示，新竹縣是蓬勃發展的新興城市、特別是竹北市人口即將邁入20萬，感謝卸任的謝博賢、楊志傑及黃國師的辛勞付出，為新竹縣的治安把關，讓縣民擁有安全宜居的生活環境。

楊文科並說，楊志傑及黃國師兩位分局長到竹縣服務不久，警政署為借重專才特別拔擢調任其他重要警察職務，祝福2人在新職單位發揮所長，繼續為治安工作奉獻。

(中時 )