新竹市政府為照顧市府員工，市長林智堅26日宣布每月總薪資低於3萬元的臨時人員明年元旦起每月將統一加薪800元，預估將有369人受惠，市府並規畫逐步調漲臨時人員薪資，目標在2022年讓臨時人員平均月薪達到3萬元。

林智堅表示，優秀的人才，值得更好的對待，市政成果沒有奇蹟，是大家努力累積出來的成績，每位同仁都是推動市政工作不可或缺的1分子，特別是基層同仁更加辛苦，為了積極留才，市府不但積極響應行政院解決公部門低薪的方案，更以優於該方案的方式辦理，用實際行動回應同仁的努力。

人事處指出，據勞動部公布，明年起全國勞工每月基本工資，從2萬3800元調整至2萬4000元，新竹市政府除了配合中央調整最低基本工資，更加碼照顧臨時人員，針對平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員，每月薪資將調增800元，估計將有369人受惠。

人事處舉例，如現有臨時人員中，有287名同仁領取每月固定薪資2萬4900元，已經超過基本工資。不過，由於目前市府臨時人員的平均薪資還不到3萬元，市府也將逐年逐步再調漲薪資，未來將以2022年能夠達到平均月薪3萬元以上的目標努力。

市府表示，市府2016年至2019年配合勞動部調整基本工資，更於2018年行政院宣布軍公教人員調薪3％後，決定市府所有約聘僱人員與臨時人員都比照加薪3％；2019、2020年也以優於行政院提出的「公部門主動解決低薪方案」幫基層員工加薪，對「平均每月總薪資」低於3萬元的市府所屬臨時人員進行調薪，讓市府及所屬機關學校近400人受惠。

(中時 )