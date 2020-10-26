周遊、李朝永、蔣黎麗前往NCC聲援中天新聞台。（周遊提供）

國家通訊傳播委員會（NCC）26日上午為中天新聞台換照案舉辦聽證會，場外聚集許多中天新聞台支持者聲援，資深製作人周遊、李朝永夫婦也主動率領蔣黎麗、大百合、侯麗芳、上官明莉、蕭惠等數十位資深藝人一起到場，身為中天新聞台忠實觀眾的周遊強調，他們是基於維護正義及新聞自由，以正派、和平理性的方式到場提出正常訴求，呼籲NCC千萬不能關了中天！

周遊說，自己是最愛國最愛台灣的人，總希望大家和和氣氣，憂國憂民的她透露前一晚更半夜去找一位親近總統蔡英文的政府官員好友，拜託對方一定要轉告蔡總統：「台灣本來就是最重視言論自由的國家，千萬不能關中天，這不是危言聳聽，如果中天被關台，那將來還要關多少電視台？一定會有很多人不平，真的會出事、出狀況的！」

周遊上午率隊前往NCC聲援中天新聞台，會後還自掏腰包請資深藝人們聚餐。（周遊提供）

與旺旺集團董事長蔡衍明有數十年交情的她更是拍胸脯保證：「我敢站出來大聲講，對全台灣、全國的人保證，蔡衍明真的是最愛台灣的台灣人！」她成立的明星演唱團照顧資深藝人、紅包場藝人、街頭藝人等，蔡衍明也常列席他們的活動，不遺餘力在幫助照顧資深藝人。

(中時 )