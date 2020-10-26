針對旗山轉爐石級配料一事，中鋼集團旗下子公司中聯資源26日鄭重聲明如下:

一、轉爐石級配料為合法登記產品，中聯公司無廢棄物清理法適用：歷來各級行政機關之行政解釋，皆肯認轉爐石級配料為產品，不適用廢棄物清理法，中聯公司受信賴保護法則之保護。另據最高行政法院及高雄高等行政法院相關判決，明確指出產品登記廢止前，無從期待並要求產品製造商依廢棄物清理法清除。

二、中聯公司非為本案的行為人及移除責任人:公民團體狀告高雄市政府之最高行政法院確定判決，係要求地主/建發公司限期移除旗山土地上之轉爐石級配料。地主/建發公司雖主張應由中聯公司移除，臺灣橋頭地方法院已於2019年11月判決地主/建發公司敗訴定讞；該判決明確表示「係地主派員將轉爐石級配料回填傾倒在該土地，非中聯公司擅自占用或傾倒在該土地」，足以證明地主/建發公司為整起事件的主導者，中聯公司非為該案的行為人及移除責任人。

三、該案宜待最終判決後再依判決結果辦理避免引發違法爭議:高雄市環保局雖要求中聯公司需負起連帶清理責任，惟該處分是否合法尚於最高行政法院審理中，鑒於中聯公司非為該案的行為人及移除責任人，是否有連帶責任也還不明確，宜待最終判決後再依判決結果辦理，以避免屆時引發違法爭議。

(工商 )