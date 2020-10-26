139線無照重機自撞機車斷兩截，18歲騎士壓車過彎人飛出。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣139線，事故頻生，21日才調降時速限40公里，25日中午近1點，又傳出重機自摔，在139線21公里處，18歲騎士過彎自撞路樹，機車斷兩截，人飛出去，緊急送彰基急救，幸好沒有生命危險。

139線道，25日周日，彰化市段和芬園段各發生1起自摔。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

警方針對無照駕駛，將開罰6000元，過彎未降速，還刻意壓車，危險駕駛部分再依道路處罰條例，處以6000元至2萬4000元。

139線道，25日周日，彰化市段和芬園段各發生1起自摔。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

139線道今年已經發生4起死亡事故了，仍吸引機車飛馳上山，縣府限速降40公里，仍吸引重機挑戰執法，25日周日，彰化市段和芬園段各發生1起自摔。

139線21公里處，18歲王姓騎士，沒有駕照卻騎機車上山，過彎自摔，機車飛撞行道樹，斷成兩截，人也飛出去，警方指出，經調閱監視器，明顯看出過彎沒有降速，還刻意壓車，已經屬於危險駕駛行為。

彰化縣警局交通隊長林世明表示，王姓男子背部擦傷但沒有生命危險，沒有駕照，以無照上路來開罰，也針對王男危險駕駛開罰，還要再處以6000元至2萬4000元。

林世明表示，139縣道除了調降速限，並設置固定式測速照相機，未來還會安排機動測速，呼籲騎士不要再飆車了，還給彰化最美景觀道路，用路人一個空間。

(中時 )