60歲黃姓婦人因先生在大陸工作，在家長期遭受公婆精神暴力，事過境遷後出現憂鬱症，回想10多年前被虐待情境，會突然暴怒及想輕生，治療效果不佳，中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰以顱磁刺激治療（rTMS）、合併藥物與個別心理諮商，改善症狀。

周伯翰表示，黃婦症狀為「創傷壓力症候群（PTSD）」引發的憂鬱症，PTSD是指人在經歷過情感、戰爭及天災人禍等創傷事件後產生的精神疾病，大部分患者在創傷當時經歷了強烈的害怕、恐懼及無助感。

周伯翰指PTSD有四大核心症狀，首先是創傷再經驗，即使時間過去仍會不斷回憶，感覺身歷其境，其次是長期焦慮、恐慌、情緒易怒或憂鬱，再則會逃避與創傷事件相關的人事物，最後是負向認知與情緒，想起過去創傷回憶時，會引發強烈的情緒反應。

曾在哈佛研究的周伯翰指出，PTSD的終生盛行率8％，和憂鬱症相比，PTSD患者情緒可能平時是正常穩定，但當回想起創傷時，就會陷入憂鬱情緒或歇斯底里，研究認為是PTSD影響大腦的位置不同有關。

周伯翰說，PTSD主要腦部失調的位置是大腦杏仁核，負責儲存恐懼害怕的經驗，PTSD患者因經歷過「生不如死」的經驗，導致杏仁核長期過度活化，讓身體產生過度警覺、恐懼、害怕及噩夢等症狀，是「瞬間失控反應」，因此患者發作時，會出現突然失控的身心狀況。

周伯翰建議，如已產生創傷壓力症候群的患者，應就醫以藥物合併心理治療，如藥物治療效果不佳且合併憂鬱症，則可配合rTMS治療。

(中時 )