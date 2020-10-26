台積無力，台股虎頭蛇尾守住12900點！儘管台股與全球股市多頭尚未散場，但美國總統大選日漸近及全球新冠肺炎二次疫情蔓延，市場戒心升高，讓多頭腳步走得蹣跚，資金轉向防禦型股票，造紙類股因永豐餘(1907)、華紙(1905)股價強攻，以及航運類股因陽明(2609)亮燈，長榮(2603)、萬海(2615)、榮運(2607)等走強，帶動造紙類股與航運類股收高，中小型股的金山電(8042)、安集(6477)、隴華(2424)、通展(6241)、全域(3067)、麗正(2302)、陸海(5603)連袂漲停作收，一度讓台股指數逼近12950點。

不過尾盤時，台積電(2330)翻黑收低，拖累指數漲幅縮小，勉強站回12900點，終場加權股價指數12909.03點，上漲10.21點，成交量1635.62億元；OTC指數為164.31點，下跌1.73點，成交量379.46億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.55%，其次是造紙類股及橡膠類股，分別上漲2.78%及1.78%，表現較差者為生醫類股、機電類股及化生醫類股，其中生醫類股下跌1.58%，機電類股下跌0.88%，化生醫類股下跌0.75%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲0.78%，表現最差為生醫類股，下跌3.1%。

就技術面來看，今天台股在傳產龍頭股轉強帶動下，盤中指數逼近12950點，但台積電等電子權值股走弱，指數上攻無力，終場上漲10.21點，以12909.03點作收，退守12900點；台股近期多次挑戰13000點未果，由於美國總統大選進入倒數階段，市場選擇觀望投資人居多，使整體成交量能陷入萎縮，加權指數週成交均量不到2000億元，市場方向不易判斷，不過美國大選只剩最後一周，市場進入最後壓縮整理期，預估本週台股指數將是狹幅整理，本週指數區間為12900點上下200點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，近期市場觀望美大選結果，且美國兩黨對新刺激方案尚未達成共識，近期股市表現呈震盪整理。然而台灣經濟基本面佳，9月出口訂單優於預期，晶圓代工產能供不應求，Apple新機銷售強勁，內需房市買氣明顯回暖，傳產類股亦受惠於歐美解封訂單回流，未來建議可留意逢低布局基本面改善、評價可望低檔回升的水泥、航運、風電等傳產族群。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國9月PMI指數稍微回落至55.4，但仍處於50以上，疫情以來，已經連續四個月站穩50以上；歐元區PMI指數9月53.7，也是連續三個月站穩50以上，中國PMI也是連續七個月50以上，疫情後，各國在刺激政策之下，快速的復甦，雖然各國仍有或多或少的二次疫情，但在疫苗即將完成下，對於實體經濟衝擊有限，市場維持低利率，資金持續充沛，搭配第三季經濟回溫產業旺季，以及研調機構預測2021年全球經濟成長率5%，主要企業營收與獲利成長率分別為8.8%與29.4%，2020下半年至2021年各產業皆有成長動能，有利於股市行情不墜。

吳繼先指出，雖然股市中長線不看淡，但因全球股市位於高檔，且美國大選仍又有政治上的不確定性，所以選股內容上，需著重布局能見度較長的產業個股之外，也建議布局股價位階低(本益比低)，具有落後補漲機會者，看好族群包括：一、高階半導體需求旺盛、8吋晶圓維持滿載，第四季至明年第一季可望陸續漲價之受惠股；二、受惠中階手機需求旺盛的相關的零組件；三、產業將有較長能見度的遠距辦公、教學相關受惠股。

(時報資訊)