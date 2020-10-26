前市長林佳龍任內重視推動「台中學」，連續編印出版3輯叢書計16冊主題專書，另外還出刊《眾神護台灣-台中宮廟信仰傳奇》等專集，不過改朝代後盧市府團隊放棄推動，至今沒有繼續出刊，市議員李天生23日質詢台中學未來何去何從？文化局長張大春說，台中學是台中的特色文化，絕不會如此停止出刊，目前已有出媽祖及鐵路繪本，將再會彙整，明年推出。

李天生指出，林市長出版的3輯叢書，包括第二市場、台中火車站、林獻堂、天外天劇場、中央書局等，這些出版品紀錄台中的發展軌跡，傳承台中的歷史文化，內容淺顯易懂，同時透過「台中學」帶來城市認同、行銷台中，獲得不錯評價。

李天生強調，林市長還出刊繪本《甜蜜家族總動員-大南蔗苗養成所的前世今生》、《南路鷹飛高高-大甲鐵砧山與灰面鵟鷹》；另外出版《眾神護台灣-台中宮廟信仰傳奇》、《台中繪葉書-日治時期影像與遊記》以及人權口述訪談歷史專書《透光的暗暝-台中政治受難者暨相人士口訪紀錄》，留下顯著的成果，幫助讀者更加認識台中。

改朝換代後，市府沒有繼續出刊台中學叢書，李天生質疑，盧市府團隊是否不再重視「台中學」？他感慨，相對於林市府團隊的出版記錄，盧市府團隊顯得冷漠輕視，讓不少文化界人士及市民朋友感到失望。

(中時 )