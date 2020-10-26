花崗國中老師急忙在臉書上發文請民眾協尋。（羅亦晽翻攝）

全民運動會上週在花蓮圓滿落幕，沒想到鄰近花蓮警分局不到1百尺處，花崗國中放置在花崗山運動的白鐵足球門竟憑空消失，然而該處是無法開車進入，花崗國中老師推測，應是有人拆卸後搬走，警方則加緊腳步調閱監視器查看，盼儘早還給學生練球基本設備。

花崗山運動公園是花崗國中足球隊訓練的場地，校方先前因應該處為全民運動會槌球賽場，將2組足球門移放置圍牆邊；球隊今早訓練時，發現其中1組可拆卸式的白鐵足球門不見了，老師急忙在臉書上發文請民眾協尋。

花崗運動公園無法開車進入，花崗國中老師發現足球門不見後在，花蓮人臉書上發文，請民眾協尋。（羅亦晽翻攝）

花崗國中校長李恩銘表示，該足球門為11人式、至少有20公斤重的白鐵足球門，是花崗國中的財產，為方便上週全民運賽事順利進行，將它往後推往3至4公尺的圍牆旁；然而校內監視器主要拍攝校內，沒有在運動場周圍畫面，目前已經報警備案並通報校安，協尋處理。

花蓮警分局表示，目前仍無法斷定是否為竊盜案，今早接獲報案，校方上週將足球門移置一旁後，就沒有再動過，加上不確定足球門何時不見，警方仍正調閱附近監視器，查看是否有可疑行為。

(中時 )