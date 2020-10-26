受制台積電、鴻海與聯發科等股開高震盪走低，使周一盤勢挑戰萬三再度功虧一簣，盤中最高點一度觸及12971點，與萬三差距僅29點，看似雖近，實則在追價意願不足下，短線要一鼓作氣強渡萬三大關，還需再等等。

不過，台積電等雖走疲，聯電、股王大立光、國泰金、富邦金、日月光投控、台塑四寶、長榮、陽明、永豐餘、中鋼、友達、長榮航、廣達、群創、國巨與亞泥等重量級集團股，卻力挺多方，使盤勢開高之後仍呈欲小不易格局。

終場指數上漲10.21點，重返12900點之上，報12909.03點，單日漲幅0.08%，成交1635.63億元。

事實上，周一傳產族群，包括航運、塑化、造紙、電器、橡膠及玻璃等屬中低價且具轉機氣象等股票，多帶量上漲，表現可圈可點；而電子的低價族群，包括面板與部分半導體等股也見買盤簇擁，顯示短期市場主流，多聚焦在中低價、轉機及明年營運可望谷底翻醒等相關股票，值持續追蹤。

櫃買市場方面，由於生技股大跌，而電子族群也演出不振，加上化學、電機、紡纖與觀光等類股同樣走疲，使航運、營建與鋼鐵等族群力挺多方無功而返，盤勢開高殺低，終場指數大跌1.04%，報164.31點，成交379.46億元。

櫃買市場周一大跌，據側面了解，或與零股盤中交易首日上市有關，因為散戶買氣多往上市績優股如台積電、玉山金等大型集團股的零股交易聚焦，使短線在市場資金牽引負面效應下，令成交量萎縮不前的店頭市場了無生氣。

業內人士指出，新台幣兌美元匯率迄午盤暫報大幅升值3.03角，為28.614元，顯示國際熱錢對台股未來發展仍相對看俏，主要原因仍是台股具高股息誘因，加上明年GDP成長看俏，使台股短中期走勢，或仍將欲小不易。

而短期市場觀望味濃厚，使成交均量無法有效回溫，仍與美總統大選變數，及美國巨擘企業如臉書、蘋果、谷歌與亞馬遜等超級財報周將陸續登場有關；另外，我上市、櫃企業的Q3財報也待觀察，由於匯損疑慮揮之不去，係法人逢高打帶跑動作，仍使勢承壓主因。

不過，台股中期回歸基本面展望仍審慎樂觀，包括半導體、5G、AI、PCB、蘋果供應鏈、電動車大廠特斯拉供應鏈及部分原物料看漲的水泥、塑化及貨櫃航運等後市，不必過分看淡。

(工商 )