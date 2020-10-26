第一屆Red Bull Batting Mania打擊狂人終極派對，11月28日要在桃園棒球場進行總決賽，當天會有一場由中職樂天桃猿投手黃子鵬，和饒舌歌手Kenzy小春各別組隊，進行一場7局跨界交流賽，11月3日可透過全家便利商FamiPort搶訂免費門票。

曾是棒球隊投手的小春，因緣際會下和黃子鵬有接觸，重燃站上投手丘的欲望，邀請下黃子鵬也答應來場「龍虎交流賽」，兩人為了選擇隊員來場「選秀會」，陣容涵蓋業餘、職業好手，黃子鵬透露，自己主要以大學時期的隊友為鎖定目標，不過先開始選秀的小春第一指名就把「大物」林安可挑走，黃子鵬則是第一位選擇投手楊翔皓。

黃子鵬笑說，透過這樣的選秀會，可以感受想要的球員被「攔胡」那種氣得牙癢癢的感覺，很滿意自己選擇的陣容，想擊敗小春的隊伍，小春則認為，兩隊實力平均，共同點是不怕輸的精神，會放手一博。

對於今年中職球季個人表現，黃子鵬表示，上半季在危機處理方面比較不好，但持續調整、修正，下半季也有回來，可以為球隊貢獻非常開心，「整個球隊都是在同一條船上，都想要變得更好，期許我明年球季落差不要太大，也感謝防護員、重訓教練幫助我維持身體狀態，可以做好面對中繼投手時常要登板的準備。」

打擊狂人賽事的比賽方式，採取指定局數的九宮格累積制，總決賽到空間更寬敞的桃園國際棒球場，預計以棒球場本壘為起點，計算打擊到內野、外野個區域的落點，進行積分計算，總決賽當天除了「龍虎交流賽」也會有「終擊派對」表演，會有神秘嘉賓到場。

(中時 )