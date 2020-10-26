大快人心！台南市52歲蘇姓婦人涉嫌長期對公務員、員警諷刺辱罵，還不斷報案檢舉，被當地民眾稱為「檢舉魔人」。經台南地檢署依妨害公務等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑後，台南地方法院26日以蘇婦犯5件妨害公務案及1件侮辱公務員案，各處刑3月，合併執行8月，得易科罰金。

法官指出，被告明知公務員及警察依法執行公務，竟僅因不願配合，分別以輕衊令人難堪的言語嘲諷，或以申告瀆職相脅，目無法紀之至，加上長期濫行申訴或檢舉，造成行政及司法資源之浪費，徒使員警因遭行政或司法調查而疲於奔命，對國家公權力為最嚴峻的侵害，實屬蔑視體制之極，自不得輕縱，否則不啻鼓舞仿效跟進，對現行以群體公益為目的所建構的公權力機制及法律秩序，終將瓦解致使共營的社會淪入叢林之境。

據查，蘇婦被控在2019年12月8日大鬧安南區果菜市場、同年月11日在南市府衛生局林森辦公室藉故刁難公務員、今年1月在永康警分局復興派出所嘲諷員警、2月5日大鬧健保署南區業務組、14日侮辱健保署南區業務組人員、4月底更侮辱市警四分局華平派出所員警等，經檢方起訴5件妨害公務案、1件侮辱公務員案，並建請法官從重量刑。

檢方還指出，2018年1月至2020年3月20日，蘇婦檢舉或申訴員警瀆職案件共288件；而2014年1月至2020年3月20日止，警方110勤指中心受理她與他人糾紛的報案紀錄也高達1192件。其中，員警被檢舉或申訴的理由，幾乎都是因為處理未如其意，或沒有聽從她的指揮或命令，造成行政及司法資源的浪費，更讓員警因被調查疲於奔命，實在不該。

台南地院審理後，認定蘇婦犯妨害公務執行罪，共5罪，均累犯，各處有期徒刑3月，如易科罰金，均以新台幣1000元折算1日；又犯侮辱公務員罪，累犯，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

(中時 )