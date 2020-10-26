日前警政署發布全台74名高階警官職務調動人事案，雲林縣政府警察局共有4名警官調整職務，26日由雲林縣副縣長謝淑亞主持聯合布達交接典禮，謝淑亞期勉到任新官為雲林社會治安、交通安全等方面，持續努力。

雲林縣警察局新任督察長何正光，由連江縣警察局主任秘書調任；新任虎尾分局長黃維章，由金門縣警局金湖分局長調任；新任西螺分局長張明盛，由南投縣警局中興分局長調任；新任北港分局長顏偉丞，由嘉義縣警局中埔分局長調任。

雲林縣警察局4名高階警官職務調動，26日正式宣誓上任，交接儀式簡單隆重。（周書聖攝）

雲林縣警察局4名高階警官職務調動，26日正式宣誓上任，交接儀式簡單隆重。（周書聖攝）

謝淑亞表示，期許新任分局長、督察長上任後，針對社會治安、交通安全、服務態度3個面向持續努力。雖然雲林竊盜發生率逐年下降，但汽機車失竊、農漁牧產品竊盜、毒品查緝等工作仍應持續強化，並針對易肇事路段、酒測加強取締。

新任虎尾分局長黃維章強調，雲林縣為農業大縣，在民生竊盜方面，偶有農業機具失竊案件發生，將來會加強防治。虎尾分局也將針對安居緝毒專案，持續查緝、溯源，最近流行的新興毒品、咖啡包是查緝重點。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，雲林屬於人口年齡老化的城市，同仁服務民眾時應更具同理心，受理報案態度要更細膩、精緻，讓民眾有感，希望同仁可以讓雲林治安更趨平穩。

(中時 )