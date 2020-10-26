隨著車市走出新冠疫情的低潮並且持續復甦，車廠積極增產以彌補封鎖期間損失的產量，對後視鏡、鋼板、安全氣囊等零組件的需求也大增，帶動汽車零件供應商業績上揚，近日相繼公布亮眼的第三季財報。

後視鏡等零件廠商Gentex總裁暨執行長唐寧（Steven Downing）表示，「第三季的需求回溫非常迅速，以致於我們的營運團隊很難跟上需求的腳步。」Gentex上周五公布第三季財報，不但獲利躍升，營收4.746億美元也寫下該公司歷來單季次高紀錄。

Cox Automotive資深經濟學家契司布羅（Charles Chesbrough）指出，疫情期間許多消費者的財務狀況相對穩健，加上新冠肺炎振興支票以及車廠提供的零利率融資優惠，皆有助於支撐訂單。

鋼鐵與礦產公司Cleveland-Cliffs董事長暨執行長岡薩爾維斯（Lourenco Goncalves）上周五則說，第三季的扁軋鋼鐵出貨量勁揚80％至110萬噸，主要的銷售動能來自車市，該季營收上翻近2倍至16.5億美元，汽車業即占逾七成業績。

岡薩爾維斯將車市強勁的動能歸功於消費者對購買個人汽車的需求。他提及，疫情期間，許多都市居民皆湧入郊區，認為此波由消費者帶動的車市銷售復甦，短期內應該不會結束。

瑞典安全氣囊供應商Autoliv上周五公布，第三季獲利與營收雙雙躍升，預料本季持續成長。

(工商 )