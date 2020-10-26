隨著陸美科技產業競爭加劇，在陸生產的美企也被迫選擇是否將生產基地移出大陸，至於美國智慧機龍頭蘋果似乎想將生產線一分為二，扶持近年迅速崛起的大陸組裝大廠立訊精密，被台廠視為是紅色供應鏈強襲的重要訊號。對此，外媒爆料，全球最大蘋果產品代工廠鴻海建立專案組，對抗紅色供應鏈帶來的威脅。

據《路透》報導，面對紅色供應鏈來襲，內部人士透露，鴻海認為立訊嚴重威脅該集團的霸主地位，傳由鴻海創辦人郭台銘下令成立專案組，來擊退日益壯大的立訊。據悉，該團隊成立的目的，就是研究立訊的技術、擴張計畫，並了解立訊是否獲得北京當局大力協助。一名消息人士指稱，立訊是可畏的對手，並稱鴻海對該公司進行全方位研究，矢言要徹底打垮立訊。

不過，鴻海對此發表聲明，指稱從未召開相關會議或接觸，管理階層也沒有額外行動，對於鴻海成立專案小組「並非基於事實」。

面對從蘋果訂單獲利越來越低、對手迅速崛起的問題，台廠紛紛進行業務調整，先是緯創於今年7月宣布，透過旗下大陸子公司取得立訊30 億元人民幣)股權，並將昆山、江蘇子公司廠區換給立訊，藉此加強雙方戰略合作。和碩則是在8月宣布，花費145億元收購子公司金屬機殼廠鎧勝-KY全部股權，加強集團資源整合。不久，蘋果機殼供應商可成也宣布以14.27億美元，將大陸泰州廠賣給陸廠藍思科技，從此淡出蘋果供應鏈。

至於蘋果全球3大代工廠鴻海、和碩以及緯創，今年也加大在印度廠區的生產規模，藉此達到蘋果要求的非陸生產鏈產能目標。

(中時新聞網)