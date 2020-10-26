南韓最大汽車製造商現代汽車第三季由盈轉虧，受龐大的引擎相關支出影響，其業績表現遠不及分析師預期。

現代汽車第三季營收年增2.3%，為27.6兆韓元。營業損益由盈轉虧，為虧損3140億韓元。淨損為3360億韓元（約2.98億美元），遠不及分析師平均預估的淨利1兆韓元。

現代與其關係企業起亞汽車合併為全球第5大汽車製造商，該兩家韓國汽車製造商上周宣布其第三季盈餘將反映合計高達3.36兆韓元的品質相關成本，其中現代汽車占2.1兆韓元，起亞占1.26兆韓元。

這筆額外的30億美元引擎問題相關準備金，使數年來一連串品質問題造成的衝擊達到近50億美元。現代汽車與起亞汽車已經就增加熄火與引擎起火風險的瑕疵採取召回行動。美國交通主管機關亦已對兩家公司的召修行動進行調查。

現代發布聲明表示，第三季財報反映引擎相關費用之準備金，因為公司採取了預防措施以確保客戶安全，該準備金並涵蓋未來品質相關費用可能的增加。

現代汽車發布財報後，股價一度大漲逾4%，表現優於大盤的下跌0.3%。

(時報資訊)