因引擎有瑕疵要召回，需要提列大筆準備金的韓國現代汽車，第3季竟出現虧損，從一年前營利大賺3785韓元，滑落到高達3138憶韓元營損；不過，同期營收卻表現亮眼，年增率為2.3%，金額為27.58兆韓元。

這家韓國最大汽車製造商，第3季出現1888憶韓元，約1.67憶美元鉅額虧損，較去年同期淨利4605億韓元相較，這中間差異簡直是天壤之別。同時，這也讓今年前9個月淨利，也從2.41兆韓元，重重摔落至7411億韓元，大大減少近7成。同期營利較一年前2.44兆韓元，也減至1.14兆韓元，衰退幅度高達53%。雖然第3季營收出現微幅成長，但累計今年前9月營收，年減率為4.1%，從77.92兆韓元，減至74.75兆韓元。

因販賣引擎有問題的汽車，並造成多起火燒車意外事件，現代汽車把需要善後的龐大準備金，提列到2.1兆韓元，而這個數字也反映在這次剛出爐財報中。

這款Theta II GDi引擎因有瑕疵，就是造成現代汽車第3季出現虧損元兇。為儘快平息眾怒，現代汽車已於去年與北美受害車主達成和解協議。另外，因電瓶有問題，兩年內已造成韓國國內與海外多達14件火燒車意外事件，現代汽車也主動召回7.7萬輛Kona電動車進廠檢修。

最新統計，現代汽車今年到9月底為止，共售出逾260萬輛汽車，受到負面新聞影響，較去年同期超過322萬輛銷售量相比，著實也減少了19%。

(時報資訊)