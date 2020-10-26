台中市政府2021跨年活動，首度在中央公園登場，另一場在大里仁化公園。市議員李天生26日指出，大里仁化公園週邊交通及容量恐有限制，市府事前未充分了解現況；市府新聞局黃國瑋說，感謝地方人士及附近店家熱心幫忙，市府努力克服炒熱大里跨年夜。

李天生指出，今年跨年晚會其中一場地在大里仁化公園舉辦，不僅場地太小，在交通動線上都欠缺規畫，市府應到現場會勘，並應充分了解交通動線等規畫，否則屆時交通恐陷入癱瘓。

新聞局長黃國瑋說，台中市今年跨年不一樣，主場移師位在西屯區剛啟用的中央公園，面積有67公頃容量超大，民眾可以提早到中央公園逛水湳經貿園區各知名地標，處處打卡熱點；另一場地在大里仁化公園，將跨局處做好相關交通規劃。

新聞局指出，大里場初步規劃仁化路不封路，於周邊道路進行交通疏導管制，並規劃大里、霧峰及太平三路免費接駁專車；活動會場旁規劃約1700格機車停車位及200格汽車停車位；鼓勵民眾可多運用大眾運輸工具或搭乘接駁專車前往跨年。

新聞局強調，市府將也密切注意疫情發展，跨年活動的規劃，將以市民安全作為最高標準；若疫情再度爆發，不排除將跨年活動停辦或改採線上直播等方式進行。今年到台中跨年演出藝人陣容會讓粉絲尖叫，包括「老蕭」蕭敬騰，上次來台中是6年前，還有林宥嘉與周湯豪都讓龐大粉絲引頸期盼。

(中時 )