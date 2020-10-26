台北市士林區農會明年3月將改選，由現任農會理事長葉文忠和前理事長郭萬清角逐理事長，日前郭萬清指控葉文忠掏空農會，而26日葉文忠反控郭任內移與建商有不當往來，以超低利率1.88％借款給建商超過1億元，再以低價購買2戶，又在短時間內轉售房屋，獲取高額差價利潤。

郭萬清在7日和議員王世堅、林世宗召開記者會，指控葉文忠人事黑箱，拔除反對派會員、左右士林農會選情等指控，而葉文忠也在26日反擊，指控郭疑似與建商有不當往來，將去地檢署告發違反「銀行法」、「洗錢防治法」，並追償士林農會損失。

葉文忠說，郭萬清和總幹事郭淑敏，當時加強放款特訂立士林農會新優利貸辦法，條文規定土地抵押放款最低以年息3.401％計息，而士林農會卻以主談銀行的角色，答應建商以南港土地為抵押，並以超低利率年息1.88％，貸放鉅款資金，顯然與市場行情比較有超低利率的事實。

郭萬清表示，該案為3家銀行的聯貸案，主要為農業金庫主辦，士林農會是管理行，可收手續費，而南港農會，由農業金庫評估額度和利率，並經過董事會同意，士林農會再開理事會照程序走，根本不是自己設定的利率。

郭萬清強調，並沒有便宜購入房屋，且持有5年和建商並無不當往來，主要是因農會即將選舉，葉文忠才不斷抹黑。

(中時 )