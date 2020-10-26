環島郵輪「星夢郵輪探索夢號」26日首航靠泊安平港，由台南市長黃偉哲（著米黃夾克者）喜迎賓客。（李宜杰攝）

隨新冠肺炎疫情解封，全台掀起一波｢搭機環島｣及｢跳島郵輪｣的「偽出國」旅遊熱潮，由雄獅集團規畫的國際級環島郵輪「星夢郵輪探索夢號」26日首航靠泊安平港，由台南市長黃偉哲親自接客，預計下午將與藝人王彩樺帶著30位幸運遊客同遊府城，感受台南風情。

黃偉哲表示，距離上回來自日本的郵輪靠泊安平港已經1年，今日喜迎「星夢郵輪探索夢號」首航來到台南，又開啟了安平港迎接郵輪的新頁。黃偉哲也說，本次以藍色公路的方式，在台灣環島或是跳島遊玩，是非常新鮮的體驗，保證讓大家下船吃喝玩樂滿載而歸。

環島郵輪「星夢郵輪探索夢號」26日首航靠泊安平港，由台南市長黃偉哲（左）喜迎賓客。（李宜杰攝）

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，「星夢郵輪探索夢號」本次載來了約1200名遊客，原預計明日出發澎湖，但因天候不佳取消，將直接開往高雄、花蓮再返回基隆。另，南市府也將在船上抽中30位幸運的郵輪旅客，與黃偉哲和王彩樺下午搭乘雙層巴士遊覽台南美景，並準備牛肉湯、米糕、蝦捲、擔仔麵、碗粿、肉粽、豆花、茶葉蛋等，歡迎民眾品嘗。

游國珍表示，疫情後旅遊型態改變，台灣旅遊商品也將拉長天數，把原本國外的消費市場轉到國內，因此將國際郵輪玩法結合環島，推出了4至5天的長天數環島郵輪之旅，基隆、台南、高雄、花蓮都是可直接靠港的國際碼頭，相較離島需要換船接駁上岸，本島的觀光資源豐富，更容易包裝出岸上行程的多樣性。游國珍表示，此次遊程為郵輪環島中的第2趟，活動至11月27日，目前票券已售出6成左右，歡迎民眾選購。

(中時 )