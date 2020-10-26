苗可麗、王瑞霞近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》全新企劃「大明星的打卡地圖」單元，分享屬於自己的在地故事。苗可麗20多年前，跟熟識的滷味先生分享手頭拮据的心情，沒想到對方竟偷放了2千元紅包在滷味裡，讓當時戶頭只剩500塊的她好感激。

苗可麗後來上台北拍戲，兩人斷了音訊，2年前她回去熟悉的巷弄機緣巧合下找到對方，這才知道滷味先生因車禍受傷，無法再靠滷味維生，她本想留電話給對方再約見面，沒想到對方從厚厚一堆日曆紙的最上方，拿出20幾年前她留下的電話，苗可麗這才知道對方把她看得多重要。

苗可麗、王瑞霞是高中學姊妹，卻在30年後才熟識。（衛視中文台提供）

而王瑞霞則是因為一台買完放了12年才開箱的縫紉機，重回剛出道時常去的迪化街，當天剛好是端午節，讓她哽咽回想新人時，即使過節都因沒錢不敢回家的辛酸，還提及當年端午節，她都會在迪化街買顆肉粽配苦茶過節，聽完讓主持人于美人心疼表示：「妳就不能買杯甜的嗎？都那麼苦了。」

(中時 )