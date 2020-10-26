台北市內湖非法養護中心大火釀3死悲劇，北市社會局26日向議會提出管理機制與精進作為，議員王浩追問下，發現社會局在事發後，18天上班日僅稽查14家機構，連1天都查不到1家，他痛批社會局毫無良知。

社會局長周榆修今赴議會民政委員會，專案報告社會局機構及委託經營老人福利機構的管理機制精近策略。

王浩關心9月22日內湖大火後，全市99家機構查了幾家，社會局起初回答78家，他質疑短短時間內查78家恐怕不確實，後改口稱是聯合稽查第3季查78家，令王浩大為光火痛批鬼扯，竟拿第3季累計家數說謊。

經王浩追問，社會局科長才說，內湖大火發生至今，一共稽查14家機構，王浩不滿說，18個工作天卻僅查14家，燒死3條人命，1天查不到1家，社會局及科室主管還有良知嗎？

議員應曉薇指出，精進作為增訂機構設置監視器管理及影像異地存放，這是原本就在做的政策，她炮轟周榆修搪塞議會，「給了已經做的幹什麼，拿來這跟我們聊天啊？」議員李慶元認為監視器影像只保存3個月，無法做為年度評鑑、考核依據。

李慶元還說，評鑑委員完全是「人治」，不但有配合廠商關係或是民間社團幹部，上下其手情況非常嚴重，令人對考核信心破產，府外委員由政風單為抽選，府內委員也應比照辦理。

對此，周榆修回應，監視影像保存會想辦法拉長時間和評鑑結合，另考核委員今年起都改為外聘，沒有局內同仁。

(中時 )