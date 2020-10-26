苗栗縣副縣長鄧桂菊和地方政要一起享受13間老街悠閒氛圍。（謝明俊攝）

出身南庄13間老街的陳宇帆將自家老宅改造重生充滿童趣。（謝明俊攝）

出身南庄13間老街的陳宇帆和國小6年級的女兒一起將自家老宅改造成充滿童趣。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊26日上午主持13間工作坊揭幕。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊26日上午主持13間工作坊揭幕。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了發展南庄在地觀光產業，全力推動南庄十三間老街創意街區漫慢遊計畫，輔導老街商家翻轉更新，自幼在南庄出生長大的陳宇帆在縣府工商發展處人員協助下，將自家老宅改造成13間工作坊，未來將提供遊客休憩手作園地，成了老街的新亮點。

苗栗縣政府工商發展處一直將南庄列為苗栗觀光發展的重點鄉鎮之一，繼將桂花巷打造完成後，工商處將目標轉向13間老街，企圖讓歷史意義的13間老街重生，與康濟吊橋、桂花巷等老街景點結合，吸引更多的遊客來親近南庄、識南庄。

苗栗縣副縣長鄧桂菊歡迎大家來南庄遊玩

工商處經與南庄鄉公所及在地發展協會合力爭取下，成功向經濟部中小企業處申請前瞻計畫補助3千多萬元，用來協助老店更新及文青創新經營等共22家，未來將繼續改造環境營造7處、公共會所2處，店家立面修繕6家及工作坊改善等，持續更新13間街景。

40年前在13間老街出生成長的陳宇帆，老街祖宅現在由他繼承，老宅一度荒廢多年，直到多年前，有業者向他承租開店，陳宇帆不忍見到祖宅破敗，從2年前起，帶著還在就讀國小4年級的女兒，將祖宅地下室全面重新粉刷除舊布新，經由喜歡繪畫的女兒，畫出滿滿童趣的壁畫，加上多重豔麗色彩，重新將老宅打造成全新的趣味。

工商處除了協助提供陳宇帆設計改造老宅，並向陳宇帆商請提供地下室當作13間工作坊教室，未來將安排不同的手作課程，供遊客實作學習，而樓上的部分則將成為簡易餐飲區，提供遊客休憩解饑消渴的休息站。

為了推銷13間老街，苗栗徐耀昌特地與名節目主持人一起拍攝「南庄漫慢遊─受上南庄100個理由」宣傳短片，26日上午，並由副縣長鄧桂菊主持手作坊揭牌儀式，並贈送共同參與老街重生的特色店家紀念桌牌，歡迎更多優良商家投入老街經營改造行列。

(中時 )