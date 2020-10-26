大陸金融業又一重要法律迎來大修。日前中國人民銀行（大陸央行）起草發佈《中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案徵求意見稿）》，明確任何單位和個人禁止製作和發售數位代幣，不涉財政赤字貨幣化，罰款上限提高至2000萬元（人民幣，下同），人行的法定職責將會極大擴圍。

據第一財經報導引述招聯金融首席研究員董希淼表示，在當前國際國內經濟金融環境發生重大變化背景下，與時俱進對《中國人民銀行法》進行修改，強化人行在宏觀審慎監管、防範金融風險等職責，將有助完善制度建設，為防範化解金融風險、維護金融穩定創造更加適宜的法律環境，也有助於推動金融業更好服務實體經濟。

而針對金融市場違法成本低的問題，《徵求意見稿》加大對金融違法行為的處罰力度，規定對情節嚴重的違法行為可以加重處罰，罰款上限提高至2000萬元；對取得人行許可的機構增加責令暫停業務、吊銷許可證、市場禁入等處罰措施。

(旺報 )