海洋保育澎湖最努力，澎湖縣政府26日舉辦「海好有你」海底覆網清除成果發表會，新亮點「鬼網特攻隊」建首功，今年清除廢棄漁網6萬公尺，拍胸腑保證3年清除18萬公尺新目標。

澎湖縣致力海洋活化，縣府祭出海洋活化12支箭，展開搶救海洋大作戰，尤其清除海底覆網是最重要任務 。

農漁局主動出擊與高雄科技大學海洋事務研究中心合作，邀集中華民國水中運動協會及澎湖在地潛水業者組成「鬼網特攻隊」新海洋生力軍。

首度成軍「鬼網特攻隊」打響第一炮，今年共計清除長度6萬公尺（總重量超過1萬5000公斤）海底覆網，農漁局也趁勢推動全國首創「覆網清除人員之培訓課程」，號召有志之士共襄盛舉。

縣府特舉辦清除成果發表會，展示澎湖縣海洋保育與復育的豐碩成績單，公開表揚所有參加第1屆培訓課程的海洋種子學員，呼籲全民總動員以行動力加入守護大海行列。

(中時 )