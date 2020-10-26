盤中零股交易26日正式上路，吸引大批股民積極進場，總成交股數衝出493.43萬股，大幅超出上周五盤後零股交易的361.18萬股，其中以成交金額統計，「雙王」台積電（2330）、大立光（3008）各達1.2億元及6,435萬元，穩居盤中零股交易一、二名。

根據證交所、櫃買中心最新資料顯示，盤中零股交易26日整體成交金額達4.23億元，個股成交前十大為台積電、大立光、合一、聯發科、敦泰、元大台灣50、鴻海、玉山金、中租-KY及元大高股息，成交金額430萬元到1.2億元之間，台積電為唯一一檔盤中零股交易金額破億的個股。

若以成交股數排序，台積電仍以26.6萬股拿下第一，第二名則由存股族最愛的玉山金拿下，盤中零股交易股數達20.83萬股，後續前十大依序為敦泰、長榮、元大高股息、第一金、台泥、聯電、合庫金、鴻海、陽明、元大台灣50，大多為市場熱門交易標的。

另值得注意的是，元大高股息26日下午將公布第二階段配息公告，預計28日除息，盤中零股交易也衝出14.46萬股大量，顯示有部分搶息買盤也在零股市場相當活躍。

(工商 )