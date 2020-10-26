民進黨2022年桃園市長人選越來越多人表態角逐，被點名之一的立委鄭運鵬，26日陪同行政院長蘇貞昌到中壢、石門水庫跑行程，他指出，桃園市長鄭文燦施政成績好，未來市長怎麼選才能讓鄭市長成績延續是要思考的事情；鄭對此則說，各陣營多人表態、多人競逐把它正面看待，「歡迎大家來選」。

對於民進黨有意角逐2022桃園市長者眾多，鄭運鵬說，現在民進黨內市長候選人的準備全台灣最早，國民黨過去只吃定藍大於綠，但是現在心態也改變了，甚至傳出江啟臣主席要親征，對民進黨而言曾發生過桃園8年都沒有一個立委，鄭市長在幾位民進黨立委加入後比較好做事，現在還是把施政滿意度做出來，讓鄭市長做最後幾個工程，像是捷運、鐵路地下化等做出成績，「市政滿意比人選還要重要，人選明年再談還來的及。」

鄭文燦也回應，桃園是六都當中成長最快、進步最多的城市，自己擔任市長知道下一屆桃園市長的重要性，各個陣營有很多人表態要競選是好事，民主是辦喜事，民主也是為國家找人才，各陣營多人表態、多人競逐正面看待，歡迎大家來選。

(中時 )