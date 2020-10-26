煉鋼成本增加，拉抬H型鋼續漲；因國際原料波動，加上訂單增加，拉抬H型鋼價格再漲，業者表示，除訂單量增加外，白天電費與原料價格使煉鋼成本墊高，成為價格調漲的重要因素。

23日東鋼開出11月盤價，H型鋼每公噸調漲400元，此為連續第3個月調漲，自8月迄今漲幅近5%；鋼板則維持平盤。(商品行情網)

(時報資訊)