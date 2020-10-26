《商情》成本增加 拉抬H型鋼續漲 14:492020/10/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 煉鋼成本增加，拉抬H型鋼續漲；因國際原料波動，加上訂單增加，拉抬H型鋼價格再漲，業者表示，除訂單量增加外，白天電費與原料價格使煉鋼成本墊高，成為價格調漲的重要因素。 23日東鋼開出11月盤價，H型鋼每公噸調漲400元，此為連續第3個月調漲，自8月迄今漲幅近5%；鋼板則維持平盤。(商品行情網) (時報資訊) #拉抬 #型鋼 #續漲 #煉鋼 #成本增加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 供需吃緊 塑化行情喊燒 04:102020/10/26 證券．權證 權證星光大道－元大證券 華夏 利差放大獲利看俏 04:102020/10/26 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：華邦電、新至陞、陽明、長榮、敦泰、國統 10:172020/10/26 財經 《電腦設備》華擎營運展望佳 獲利存上修空間 12:332020/10/26 財經 財報周開跑 美股基金吸金稱冠 04:102020/10/26 投資理財 報復性旅遊 池上米廠、飯店荷包滿 04:102020/10/26 產業．科技 挺中天反關台 民眾NCC前抬棺抗議 13:452020/10/26 政治 《國際產業》引擎瑕疵傷本 現代汽車盈轉虧 14:322020/10/26 財經 免稅建言列參考 月底生效 國內企業可OBU開戶 04:102020/10/26 金融．稅務 供需好轉+合約價看漲 這3檔帶量大漲 11:142020/10/26 財經 財經熱門新聞 材料大國日本雷人新技術 滷味基本款竟可增強鋰電池效能 - 要聞 紅色供應鏈逼近！傳郭董成立專案組摧毀立訊 鴻海回應了 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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