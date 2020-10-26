韓國網石公司今日宣布，MMORPG手機遊戲《A3：STILL ALIVE倖存者》，即將在11月10日正式推出，台灣棒辣椒(6468)協助母公司網石公司全球版遊戲台港澳地區的行銷與客服，挹注11月棒辣椒營收。

在《A3：STILL ALIVE倖存者》即將上市，網石也即將在今天晚間7點，在官方平台上舉辦《A3：STILL ALIVE倖存者》事前發表會。

該款遊戲是韓國第一款針對成人所推出的RPG線上遊戲，在海報或網站總是以象徵血腥的暗紅色系為基調，塑造出成人專屬的唯美風格。另外，《A3：STILL ALIVE倖存者》是由IDEA GAMES開發的超大型MMORPG手機遊戲，網石公司期盼藉由這款遊戲，能為MMORPG手遊帶來全新挑戰體驗，也可說是款非常講求玩家互動的遊戲。

《A3：STILL ALIVE倖存者》在韓國推出時前3個月營收表現亮眼，單月營收分別為新台幣2.3億元、2.9億元、2.5億元，預期在台灣正式推出後也有望取得不錯表現，棒辣椒負責行銷及客服，可為營運帶來動能。

(時報資訊)