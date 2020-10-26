「農地違章工廠」問題已存在多年，每年仍有上百家農地工廠持續新建，新建工廠往往造成農地流失、作物產量減少及農地嚴重污染等，農委會主委陳吉仲今(26)表示，針對2016年5月20日後新增的工廠，年底前若地方政府沒有拆除完畢，中央主管機關經濟部將斷水斷電。

《工廠輔導管理法》經過多次修法，原本是要輔導2008年3月14日前就蓋好的違章工廠搬遷，去年6月修法讓2016年5月20日前的違章工廠也都被納入輔導行列，規定中高污染違章工廠必須遷廠、關廠，若地方政府不作為中央主管機關可以代行斷水斷電。

陳吉仲表示，農委會將依照《工輔法》配合經濟部執行2016年5月20日後新增工廠的盤查，目前地方政府已查報逾300家，勒令停工廠數逾49家，斷水斷電逾14家，已拆除數1家。

陳吉仲指出，透過跨部會合作，年底前將拆除更多違章農地工廠，所有新增建工廠若地方政府未行職責拆除，中央目的主管機關經濟部將斷水斷電。

(中時 )