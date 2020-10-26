陳菈雯說，微笑好味道美食地圖」標示湖口工業區西區一連串東南亞美食，讓新住民能透過地圖找尋到家鄉味。（羅浚濱攝）

從東南亞各國嫁到新竹縣的新住民，組成協會參加今年文化局「新竹縣微笑社區」，將姊妹們在湖口工業區西區創業的餐館，製作「微笑好味道美食地圖」，31日將在新瓦屋舉辦的「風味新竹文化節」，呈現異國風味美食。

擔任導覽員的陳菈雯，從泰國嫁來台灣已20年，她說，新竹縣有東南亞7國的新住民，許多新住民初次來台灣，最常遇到的問題是「好想吃家鄉菜」，但無奈的是，不知道去哪裡找！

陳菈雯說，她們成立「新竹縣知心會」後發現，不少姊妹在各鄉鎮開店創業，在湖口工業區西區比較集中，因此聯合新竹縣新住民家庭服務中心製作「微笑好味道美食地圖」，標示一連串東南亞美食，讓新住民能透過地圖找尋到家鄉味。

文化局長田昭容表示，新竹縣社造工作透過甄選「微笑社區」機制運作多年，更加入「微笑公民」，31日的「風味新竹文化節」將展出29處社區、9個地方文化館的社區營造成果，並有新住民帶來的東南亞異國美食。

另外，文化局轄下劇場、影像、閱讀及藝術4平台，規畫執行地方藝文紮根工作，像駐地在各地方文化館的新竹縣青年「博物學家」，也將帶來結合藝術行動、教案設計、手作紙DIY及桌曆攝影集等創意作品。

(中時 )