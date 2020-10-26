秋天原本就是豐收的季節，而隨著天氣慢慢轉涼，食慾也就悄悄上升，所以在日本有「食欲の秋」的說法，生動點出秋天就是享受美食、養生食補的最佳季節！當今年的居家時數不斷累積，如何在防疫生活兼顧健康與品味更是一大課題；不妨挑選秋季盛產食材、備一瓶均衡健康的優質好油，自煮料理簡單又養生！

10月24知名油品大廠泰山旗下均衡369品牌，攜手擁有百萬粉絲的日籍主廚MASA老師，現身MITSUI OUTLET PARK台中港，為注重健康、享受生活的大眾帶來【食欲の秋：泰山均衡369XMASA養生料理】，現場同步邀請程涵宇營養師分享養生秘訣，聯手示範如何選用當季新鮮食材，搭配特選OMEGA黃金比例的泰山均衡369健康調合油，輕鬆料理專屬秋季的養生美味！

這場活動MASA老師精心規劃兩道經典日式便當菜色，分別是具有優良蛋白質和膳食纖維的「鮭魚&菇日式拌飯」，以及日本傳統家庭料理「拌炒金平豬肉牛蒡」。只見MASA老師俐落翻炒食材，也不忘傳授快速料理的美味祕訣，與程涵宇營養師暢談均衡飲食的正確觀念，共同傳遞泰山均衡369品牌輕鬆料理、健康美味的核心精神，為注重健康、生活品味的消費者，提供多元靈感和安心保障。

泰山有70年專業製油經驗的油品專家，注重選好油、顧健康，從原料到成品皆通過國際SQF食品安全認證，更是消費者安心的靠山；而泰山均衡369健康調合油嚴選澳洲芥花油、英國葵花油及西班牙橄欖油三種優質純油，依照專業比例調製，兼顧多油種的營養價值，同時絕無任何添加物。尤其符合理想脂肪酸比例4:8:1(多元不飽和脂肪酸：單元不飽和脂肪酸：飽和脂肪酸)，對於忙碌上班族群、為孩子帶便當煩惱的家長們或是想單純享受下廚樂趣的消費者而言，是聰明攝取OMEGA3、6、9的好幫手。

活動現場並設有秋意濃厚的拍照區，呼應活動主題【食欲の秋：泰山均衡369XMASA養生料理】，並以「均衡絕配」的核心概念呈現趣味翹翹板，吸引不少民眾前來拍照打卡。有獎徵答環節同步注重油品知識分享，鼓勵消費者在家自煮料理，除了選用當季食材，優質好油亦不可少，養生也可以輕鬆又簡單！

(中時新聞網)