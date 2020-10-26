行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花26日視察石門水庫水情，蘇貞昌致詞時說，他做為要喝水的人，很卑微的訴求就是「拜託」所有在位子上的人，公門好修行，有眼光一點、有魄力一點，把水留住。

經濟部水利署長賴建信簡報時指出，政府水資源政策推動開源、節流、調度及備援工程進度超前， 已增加每日101萬噸的供水能力，6月至今節省2.5座石門水庫水量，公共用水系統仍然維持正常供水。

蘇貞昌表示，他上次擔任行政院長2006年時，當時石門水庫排砂問題撥140億整集水區，當時也裁示翡翠水庫的水通管到板新水廠，讓石門水庫的水能夠石門、桃園來用，同時可支援新竹，一直到他現在再當院長，回來再逼自來水公司、經濟部，終於板新二期接通，中間相差13年，如果沒有板新二期，石門水庫就不是現在有9千700多萬噸，不然現在桃園水情更緊張。

他也說，公部門做事要有效率，地方也要配合，不能一個板新二期作了10幾年，不能一個漏水幾十年沒有辦法做好，還講一大堆理由，「我不聽失敗的理由，我只要你找成功的方法」。

石門水庫蓄水率在近期抗旱措施多管齊下之下水位逐步上升，26日蓄水率來到49.6％，有效蓄水量則為9803.14萬立方公尺。

(中時 )