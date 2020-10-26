張庭和林瑞陽現把事業重心放在大陸，深耕電商業，據悉夫妻倆身價已超過1200億台幣，日前更買下上海黃浦江邊整棟大樓，近日，網路流傳一段影片，是張庭夫婦帶著明道、陶虹參觀新大樓，據悉，張庭更親口承諾，會送一層樓給閨密陶虹。
有網友曝光張庭夫婦帶明道、陶虹參觀新大樓，據悉，這棟大樓是花17億人民幣(約台幣73億)買下的，而張庭更當場表示，會送一層樓給陶虹當辦公室，讓網友聽了都超羨慕，直呼有這樣的閨密，人生無求了。
其實，張庭夫妻做直銷事業初期遇到許多困難，還被不少人認為是詐騙，當時陶虹和丈夫徐崢給予他們很多幫助，成為最大股東，陶虹現在更常幫忙好友直播賣貨，因此能得到如此待遇，相信是她應得的。
張庭夫婦改行從商，經營美妝保養事業有成，更躍上大陸第一大的微商地位，並投資房地產，身價已超過1200億台幣，張庭更曾自豪「家裡都是有錢」，豪奢生活令人稱羨。
(中時新聞網)
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