公費流感疫苗10月5日開打不到一個月，全台接種已逾400萬劑，超過50起不良反應。台中更傳出一名51歲男子，施打流感疫苗10天後，疑似因不良反應，一度昏迷、命危。台大兒童醫院院長黃立民指出，兩種人可能對流感疫苗併發不良反應，應特別小心。

51歲男打疫苗命危 醫示警:副作用嚴重後果

根據衛福部疾管署最新統計，截至上周五（23日），公費流感疫苗已接種409.7萬劑，若加上自費疫苗，不良反應共通報51例，和去年同期相比，比例上並沒有特別多。

黃立民受訪時表示，流感疫苗打的人多，難免會碰到一些副作用，但這些症狀是不是一定跟疫苗有關，還需要進一步調查。他強調，「目前沒有危險訊號，不需要太擔心」。

不過黃立民認為，有兩大族群是接種流感疫苗後，可能併發不良反應的高危險群，包括以前曾產生嚴重副作用的人，例如打完疫苗全身發癢、發燒多日無法退燒。

還有一種，就是身體狀況不太穩定的人，也就是本身有控制不佳的慢性病，如血糖、血壓不穩，或腎功能問題，每周要固定洗腎等。他建議民眾等到身體狀況穩定了，再去打疫苗。

(中時新聞網)