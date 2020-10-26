跟隨螞蟻腳步 字節跳動考慮分拆抖音赴港上市 15:032020/10/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著大陸金融科技巨頭螞蟻集團即將上市，大陸其他互聯網公司也加快上市計畫步伐。陸媒引述消息人士稱，字節跳動正考慮推動抖音業務單獨在香港上市，高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。 36氪報導，字節跳動相關負責人回應稱，在考慮部分業務上市計劃，但還沒有最後確定。 早在今年7月，消息稱字節跳動正考慮其內地業務在香港或上海上市。消息人士稱，中國業務若單獨上市，估值將超過1,000億美元。 (工商 ) #字節跳動 #考慮 #抖音 #消息人士稱 #單獨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抖音擬單獨赴港上市 估值將超過千億美元 18:062020/10/26 兩岸 網路叫車巨頭要IPO 滴滴出行傳2021上半年赴港上市 14:502020/10/20 財經 三重228公園變身大歌廳 24日懷舊金曲獻唱 10:422020/10/22 寶島 新聞早班車》馬英九批終戰說法荒謬 勸綠營多讀歷史才有水準 06:392020/10/26 政治 看屋筆記：橋頭區欣橋之心（個案＋價格分析） 15:242020/10/20 建案開箱-高雄 陸「雙11」醞釀 券商建議關注電商佈局標的 18:222020/10/21 兩岸 螞蟻上市 熱錢湧港爭購H股 13:122020/10/24 財經 怪！ 川普帶頭禁WeChat 這群華人竟成川粉大本營 22:292020/10/21 財經 電子計算機發票 明年走入歷史 04:102020/10/21 金融．稅務 從Taiwan Pork，看英語學習的困境 04:102020/10/20 時論廣場 財經熱門新聞 美打科技戰死穴！ 沒它造不出電動車 9成卻在陸手中 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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