隨著大陸金融科技巨頭螞蟻集團即將上市，大陸其他互聯網公司也加快上市計畫步伐。陸媒引述消息人士稱，字節跳動正考慮推動抖音業務單獨在香港上市，高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。

36氪報導，字節跳動相關負責人回應稱，在考慮部分業務上市計劃，但還沒有最後確定。

早在今年7月，消息稱字節跳動正考慮其內地業務在香港或上海上市。消息人士稱，中國業務若單獨上市，估值將超過1,000億美元。

(工商 )