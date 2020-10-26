大陸貴州茅台今年第3季季報顯示，前3季營業收入672億元（人民幣，下同）、年增率達10.31％；歸屬於上市公司股東的淨利潤為338億元、年增率11.07％。但對於季報表現市場確有評論認為「低於預期」，擔憂2018年當時第3季季報出來後後股價大跌的現象再度重演。但多位長線持有茅台股東卻表示非常淡定，1季業績說明不了任何問題，依然長期看好。

據券商中國引述東方港灣董事長但斌認為，對企業長久影響的應該是「十四五」計畫的目標，十四五產量的目標5.6萬噸的達成應該沒有任何問題，剩下的就是出廠價以及產品結構調整未來5年能達至的情況。從常識來看，作為貴州省支柱企業，貴州省如何制定「十四五」目標會產生間接重要影響。

萬利富達胡偉濤則認為，1季好壞說明不了任何問題，「茅台還是那個茅台」，產品依然供不應求，產品價格依然居高不下，提價空間依然很大。不漲價意味業績有比較大的安全邊際，長期看，基本面依然堅實，但同時由於估值不算太低，所以收益率期望也不能太高。

(旺報 )