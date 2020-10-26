勞動部今(26)日發布最新減班休息實施狀況，目前全台共計655家事業單位、1萬3184人處減班休息，與上期相比微增31家、126人，減班休息實施人數有逐漸下降走勢，不過因疫情影響各國仍實施邊境管制，航空業在單位家數或人數仍有增加趨勢。

根據勞動部統計，目前共計有655家事業單位、1萬3184人實施無減班休息中，較上期624家、1萬3058人相比，家數增家31家、人數增家126人。

勞動部官員分析，雖然製造業實施減班休息仍占總體6成，但無論是家數或人數都有下降趨勢，尤其製造業下的金屬機電工業與上期相比減少609人，原因為某單一廠商停止實施減班休息，因此減少約400人；本期增加的事業單位及人數主要在批發及零售業、運輸及倉儲業(大多為航空公司、地勤等)和支援服務業(旅行社等)。

勞動部官員表示，減班休息人數自6月高峰以來呈向下走勢，但由於各國仍因疫情實施邊境管制，航空業等無論事業單位家數或人數仍有增加趨勢。

(中時 )