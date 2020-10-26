盛群(6202)今(26)日舉辦法人說明會，第三季營收創下歷史新高，年增加34.4%，在去美化、轉單效應下大陸、台灣市場也出出現增長，法人圈也看好，盛群全年營收將可突破50億元關卡。

盛群第三季合併營業額為15.06億元，年增加34.4%，創歷史新高，毛利率達46.5%，第三季歸屬母公司稅後淨利達2.87億元，年增加29.6%，第三季每股稅後盈餘為1.27元。

盛群累計前9月合併營業額為39.59億元，年增加17.7%，歸屬母公司稅後淨利達6.71億元、年減少1.2%，累計前9月每股稅後盈餘為2.97元；盛群今年前9月因匯率和產品組合關係，毛利率45.9%，有鑒於此，法人圈也看好，盛群全年營收將可突破50億元關卡，成長2成，挑戰歷史新高紀錄。

盛群第三季受惠去美化、產能擁擠下產生的轉單效應，以及疫情相關需求暢旺，單季大陸市場成長23%、台灣市場成長34%，但也因疫情關係，海外市場衰退16%。第三季匯兌上，因為人民幣回升，美元貶值，第三季盛群匯兌利益認列1800萬元抵銷第2季1800萬元匯損，使得全年匯損收斂。

盛群前9月營收比重分配，整體微控制器IC營收佔78%，微控制器IC前9月出貨數量約6.0億顆，較去年同期增加27%。

(時報資訊)