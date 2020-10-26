華邦電傳獨吞蘋果iPhone 12的OLED面板NOR Flash訂單，加上美國制裁中芯國際、5G手機帶動OLED面板滲透率提升，有望帶動NOR Flash需求，身為同集團後段協力封測廠的華東(8110)可望同步受惠，營運狀況有望好轉。

華東股價23日發動上攻，今（26）日繼續跟隨華邦電同步放量勁揚，一度攻上漲停價11.95元，終場上漲勁揚6.88％、收於11.65元，雙創1月底以來9個月新高，領漲封測族群。三大法人上周轉站多方、合計買超華東259張。

華東2020年9月自結合併營收4.87億元，月增1.52％、年減9.85％，為近4月高點。不過，第三季合併營收14.33億元，季減8.09％、年減13.61％，為近11年半低點。累計前三季合併營收45.62億元、年減6.41％，為近11年同期低點。

華東今年營運受美系客戶調整委外釋單策略、新冠肺炎疫情致使中國大陸子公司延遲復工影響，所幸在家辦公、教學需求帶動記憶體需求，上半年市況大致持穩，使華東上半年稅後虧損0.42億元、每股虧損0.09元，較去年同期虧損2.02億元、每股虧損0.4元明顯好轉。

華東董事長焦佑衡認為，今年無疑是充滿挑戰極困難的一年，但宅經濟及行動產品普及，將持續帶動雲端服務與應用的快速成長，包括影音串流、社交通訊、遊戲等應用，兩者需求將相互強化，並認為智聯網（AIoT）與5G時代來臨，亦將帶動半導體需求。

面對市場需求變化快速，華東以技術為根本、以客戶信任為依歸，專注在品質、成本、交貨與服務4面向持續提升，並持續致力開源節流，降低成本、改善營運費用，力拚營運表現能在逆風中穩健前行。

隨著蘋果及非蘋陣營紛紛推出5G手機、並採用OLED面板，帶動NOR Flash需求增加。而中芯國際遭美國制裁，攪亂NOR Flash市場供需狀況，台廠有機會接獲轉單。法人認為，雖然目前報價尚未調漲，但未來若需求續增，市場供需可能供不應求、有助報價調漲。

不過，TrendForce旗下半導體研究處指出，包括DRAM及NAND Flash等記憶體產業仍處於供過於求狀態，預期第四季整體價格估續跌近10％，明年首季NAND Flash報價恐續跌15％，DRAM則可望收斂至約5％，市場供給及價格變化對後段封測廠影響仍有待觀察。

(時報資訊)