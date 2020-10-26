《金融時報》周一報導，牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的新冠狀病毒疫苗，其臨床試驗的早期結果顯示可對高風險人群中的老年人產生強大的免疫反應。

《金融時報》援引知情人士報導，已發現該疫苗可觸發老年族群的保護性抗體與T細胞，令研究人員大為振奮，他們正在尋求證據來證明未來該疫苖能讓這些人免於該病毒造成的嚴重疾病與死亡。

知曉這個所謂「免疫原性血液檢查」結果的人士透露，這個發現呼應7月發布的數據，該報告顯示此款疫苖可在年齡介於18至55歲的健康成人群體中產生強大的免疫反應。

但《金融時報》亦警告表示，這個樂觀的免疫原性測試結果，並不能保證該疫苗最終將證明對年長者是安全有效的。阿斯利康與牛津大學合力開發新冠疲苖，被視為是這場競賽的領先者。《金融時報》指出，該研究發現的相關細節很快會在臨床期刊上發表，但未指明期刊名稱。牛津大學與阿斯利康尚未回應該報導。

(時報資訊)