觀音山遊客中心於10月通過穆斯林友善環境認證，為目前台灣海拔最高的認證場域。（北觀處提供）

觀音山遊客中心於10月通過穆斯林友善環境認證，為目前台灣海拔最高的認證場域。（北觀處提供）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處呼應2020年為脊梁山脈旅遊年，提供遊客完善服務設施，觀音山遊客中心於10月通過穆斯林友善環境認證，為目前台灣海拔最高的認證場域，遊客中心提供祈禱室、淨下設施等完善服務，讓穆斯林遊客更加便利來趟觀音山步道之旅。

另外北觀處自今年7月1日推出「探索觀音山尋寶任務」活動，邀請民眾走出戶外，上觀音山找寶石，已有近萬人參與尋寶活動，完成任務領到證書者也有近千人，觀音山尋寶任務即將於11月1日截止，歡迎民眾把握時間，秋遊觀音山尋寶健身，還有機會拿大獎，及享受觀音山周邊五股、八里地區的店家優惠。

「探索觀音山尋寶任務」與健行筆記APP合作，精選觀音山硬漢嶺、楓櫃斗湖、福隆山、牛港稜、尖山、牛寮埔及林梢等7條步道，每條步道埋設在地特色寶石，民眾只要下載APP即可輕鬆參與活動，完成7條步道任務，可以獲得數位證書，還可參加抽獎，獎品有登山背包、鈦金屬杯及登山杖等好禮。

為提升民眾到觀音山旅遊意願，本次活動特別規劃特約店家，並將範圍擴大至八里區及五股區，凡完成數位證書的民眾，皆可享有特約店家優惠，特約店家包括新北市立十三行博物館、旗竿湖農場、豹豹咖啡等業者，還有多家特色早午餐店及咖啡廳，期望透過活動，同步帶動觀音山周邊觀光產業發展，特約店家優惠至今年12月31日止，獲得數位證書的民眾可多加運用。另外提醒手邊還有「觀音山樂活系列活動」優惠券的民眾，優惠券有效日期至11月1日止，請把握時間使用。

觀音山屬大屯火山群，因火山噴發形成十八連峰，如一尊仰躺朝天觀音像因而得名，登上山頂不僅可眺望大屯山群峰、淡水河景，更可俯瞰大台北地區，縱橫交錯的登山步道，引領民眾悠遊山林間，感受多元生態的魅力，歡迎民眾結伴出遊，安排一趟觀音山樂活之旅，漫步林中，享受最愜意的健行體驗。

(中時 )